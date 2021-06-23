مصرع شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية دون لوحات معدنية بجوار مسجد نصار بأبنوب في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مسجد نصار بالبندر دائرة المركز ووفاة قائدة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب موتوسيكل دون لوحات معدنية.

وتبين من خلال المعاينة المبدئية، أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للموتوسيكل، ونجم عن الحادث وفاة سائق الموتوسيكل "كمال مرزوق عبدالسميع"، 40 سنة، مقيم بالناحية ذاتها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.