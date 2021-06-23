محافظ القليوبية يتابع مشروعات التطوير بقطاعي «الصحة والطرق»

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم، تفقد خلالها عددا من المشروعات في قطاعات الصحة ورصف الطرق وتوسعة الطريق الدائري للوقوف علي نسب التنفيذ ودفع الأعمال للانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتدخل الخدمة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفي حميات بنها، حيث تم الإنتهاء من تطوير المبني الرئيسي بالكامل وتركيب شبكة وتانك الأكسجين وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى يقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية بكامل طاقته ، كما كلف المحافظ مدير المستشفى والقائمين على أعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية لتسليم المستشفى بالكامل وإنتظام العمل في جميع التخصصات.

وتابع المحافظ سير العمل بمستشفى بنها التعليمي وتفقد أعمال الفرش الطبي للمبنى الجديد مشيرا إلى تشغيل جراحات الأورام وقسطرة القلب وإجراء عمليات قوائم الانتظار حيث أكدً المحافظ فخره وإعزازه بوجود هذا الصرح على أرض محافظة القليوبية كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

ثم تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، بتكلفة 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 أسرّة.

وقال المحافظ، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفي للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث بلغت نسبه التنفيذ 87%، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق وهو أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، مشيرًا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

كما تفقد أعمال رصف طريق عزبة الأهالي بمدينة القناطر الخيرية بطول 2.5 كيلو حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بالمساحة ا ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وتابع أعمال رصف مدخل مدينة قها القبلي عند مصنع الأغذية حيث تم رصف الطريق بطول 2 كيلو بتكلفة 40 مليون جنيه .

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحى غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أى معوقات فى الحال، حتى لا تتسبب فى أى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.