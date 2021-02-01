محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها وطوخ لدفع الأعمال وتذليل العقبات

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ، بمدينتي بنها وطوخ، تفقد خلالها عددا من المشروعات، ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.

وبدأ الهجان الجولة بتفقد قطعة أرض بجوار نفق شعراوي على مساحة 3700 متر مربع، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد، لاستغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات لخدمة أبناء المدينة، حيث تتسم الأرض بموقع جغرافي متميز، يصلح لإقامة مشروعات استثمارية عليها، إضافة إلى أنها تعد امتدادا لممشى النيل.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين.

ووجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30/11/2021، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد شارع فريد ندا ووجه بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة الوسطى، والتشجير للبدء في رصف الطريق.

وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي وإطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات، وفى نهاية الجولة شدد سيادته على سرعة تشغيل قسم الطوارئ بالمستشفي.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى بها عدد من الجراحات متعددة ونادرة، تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة،كما تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر، مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 الى 138 سريرا.

وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 142 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى ديسمبر 2021 وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت والتي تخدم 5 قرى وهم نامول وسنهرة وخلوة سنهرة وكفر حسن ودندنا بالإضافة إلى العزب المجاورة.

وفى هذا السياق قام الهجان بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي امياي والتي تم تسليم موقع الأرض الخاصة بها منذ فترة قريبة ، بطاقة 10 ألف م3 في اليوم بتكلفة 150 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى يونيو 2021 وتخدم 3 قري وهى: امياي والعمار وكفر العمار والعزب المجاورة.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل وذلك من خلال غرفه التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السيرـ حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة البرشومية (طول 13.600م2 تخدم 17 ألف فدان بتكلفة 42 مليون جنيه)، وجدير بالذكر أن وزارة الري تقوم بتبطين وتأهيل ترع بطول 410 كيلو متر طولي في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، إذ يساهم هذا المشروع فى توفير المياه وسرعة وصولها للمنتفعين، كما يوفر نفقات الصيانة، وأكد المحافظ بأنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 15% من المستهدف في المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية، كما تم حصر كل الترع التي تحتاج إلى تأهيل وجاري تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.