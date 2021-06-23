مسئولو الإسكان يتفقدون محطات محولات كهرباء العاشر من رمضان

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جولة تفقدية، برفقة مسئولو الجهاز والمشروعات لمتابعة أعمال محطات محولات الكهرباء الجاري تنفيذها لتغذية المناطق الصناعية والسكنية بمدينة العاشر من رمضان.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد محطة محولات كهرباء محولات زيزينيا S 10 جهد 220/66/11 ك .ف، والتي بلغت نسبة الإنجاز للأعمال بها 95% لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة، كما تفقدوا الأعمال لمحطة محولات كهرباء S 13 جهد 66/11 ك.ف، والتى بلغت نسبة الإنجاز بها 80 % والتي ستقوم بتغذية المنطقة الصناعية بمساحة 6 ملايين ممربع «المطورين الجنوبية»، ومناطق صناعات ثقيلة ومتوسطة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، محطة محولات كهرباء S 11 بجهد 11 /11 ك .ف، والتى بلغت نسبة الإنجاز بها 80 % ، حيث أوضح المهندس أحمد عمران، أن هذه المحطة ستقوم بتغذية مناطق سكن لكل المصريين بالأحياء الغربية بالمرحلة الخامسة من الحي 26 حتي الحي 33، مضيفا أنه جارٍ الربط علي الشبكة العمومية، وسيتم إطلاق التيار والتشغيل بالتتابع في أقرب وقت.

من جانبه، أكد المهندس كمال بهجات، أن الزيارة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية بكافة المدن الجديدة، والتأكيد على سرعة توصيل كافة المرافق «طرق - مياه - صرف -كهرباء» للمشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين داخل مواقع العمل.