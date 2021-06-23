لأول مرة.. استئصال تضخم بروستاتا بمنظار البلازما في «دكرنس العام»

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، نجاح مستشفى دكرنس العام، في استئصال تضخم حميد بالبروستاتا بمنظار البلازما، خلال عملية استغرقت ساعة ونصف، مؤكدة أن العملية من العمليات ذات المهارة الخاصة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، إن ما حدث هو انجاز جديد على يد أطباء الدقهلية حيث نجح فريق طبي في استئصال تضخم حميد بالبروستاتا بحجم 190 جم بمنظار البلازما وهي تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة واستغرقت العملية حوالي ساعة ونصف.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية وطاقم التمريض والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، لافتا إلى أن الفريق الطبي الذي أجري العملية ضم الدكتور على عبد العزيز، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور عمرو عبد الخالق استشارى التخدير .

جهود مكثفة للرقابة علي جودة المياه

من جهة أخرى، وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة ومآخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية حيث تم سحب حوالي 6 آلاف عينة مياه مرشحة «منازل - شبكات - مدارس - مساجد - مطاعم، نوادي واماكن عامة»، وعدد 550 عينة صرف صناعي وعينات من السيب النهائي ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأشار إلى استمرار الرقابة على خزانات المياه بالمدارس والجامعات والمرور على محطات معالجة المياة بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة والخاصة للتأكد من سلامة التشغيل و قياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية.