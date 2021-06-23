تحرير 15 محضرا في حملات لضبط المخالفات وإزالة العشوائيات بالشروق

قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة، وذلك استمرارا للجهود المبذولة في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة، ومنع أي مظاهر عشوائية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية بمركز خدمات الحي الثاني، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفات التي تنوعت بين عدم وجود ترخيص، والتعدي على الممرات، كما تم إزالة الإشغالات بأماكن المشاة.

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، إنه تم شن حملة أمنية لمراجعة موقف تصاريح تشغيل النقل الثقيل، أسفرت عن ضبط 10 معدات نقل ثقيل مخالفة لشروط التشغيل داخل مدينة الشروق والتحفظ عليه بمقر الجهاز، ضمن التعاون المشترك بين الجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة في التصدي لكافة أوجه العشوائية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المخالفات تمثلت في العمل دون تصريح لـ5 خلاطات خرسانة، و3 سيارات قلاّب، ولودر، وكذا سيارة قلاب أثناء إلقائها المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التحفظ على 8 مركبات «تروسيكل» خاصة بالنباشين أثناء فرزهم للمخلفات حول صناديق القمامة، مما يظهر المدينة بمظهر غير لائق، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضدهم.

كما وجه المهندس عبداللطيف بشارة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بشن حملات تفتيش ومراقبة وضبط أي مخالفات ترتبط بصلاحية الأطعمة بالمنافذ حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم تنفيذ الحملة على أقسام الدواجن واللحوم والأسماك بالسوق الحضارية «منافذ الخير»، للتأكد من صلاحية السلع، وكذا إلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة، ولم يتم رصد مخالفات.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال الحملات أيضا على كافة المجمعات التجارية، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، وذلك بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين بمدينة الشروق.