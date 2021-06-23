مصر للطيران تتبرأ من فيديو «خناقة راكبتين» على متن طائرتها: لا تَتْبع شركتنا

أكّدت شركة مصر للطيران، أنَّ مقطع الفيديو الذي تداوله رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم، بشأن مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها، لا يمت للشركة لصلة، مشددة على أنَّ المزاعم حول أنَّ المشاجرة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران غير صحيحة.

وأوضحت شركة مصر للطيران، في بيان صادر اليوم، أنَّها راجعت الفيديو المتداول للتحقق من صحة الواقعة، حيث تبين أنَّها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقًا، مبينة أنَّها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير مصرية في إحدى رحلاتها، وتمّ نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الشركة الوطنية «مصر للطيران»، برواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكّد من صحة أي محتوى أو مضمون منشور عن مصر للطيران، والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني، ومصر للطيران، قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظًا على صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم.