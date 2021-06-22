مصر للطيران: مطار دبي يقرر إعادة الرحلات لمبنى الركاب 1

أكدت مصر للطيران، أن مطار دبي الدولي سيعيد تشغيل الرحلات من وإلى دبي، لمبنى الركاب رقم 1 بدلًا من مبنى الركاب رقم 3، اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2021.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية، مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات، وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية، حفاظا على سلامتهم في جميع الأوقات.

ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر أو 042306666 من داخل الإمارات العربية المتحدة.