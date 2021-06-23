عقوبة سرقة الكهرباء من خارج العداد: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

ضوابط عدة فرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتحديد قيمة الغرامات الموقعة على الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، لاسيما بعد إجراء تعديلات جديدة على القانون.

وترصد «الوطن» العقوبات التي تضمنتها التعديلات الجديدة للقانون والخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كالآتي:

1- تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه.

2- يمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق.

3- تزيد مدة الحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

4- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي استولى عليها خلال فترة سرقة الكهرباء، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.

كيفية حساب الاستهلاك لسارقي التيار الكهربائي

يمكن حساب استهلاك سارقي التيار الكهربائي عن طريق:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تحسب بعد حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة وذلك لمدة عام.

2- بالنسبة لغرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير فتكون خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل.

إنشاء محطات كهرباء جديدة

وركزت الدولة المصرية خلال آخر خمسة سنوات على بناء بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء، وذلك عن طريق إنشاء عشرات المحطات الجديدة، فضلًا عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من خلال إنشاء عشرات المحطات الجديدة، واستغلال الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وذلك بالتزامن مع تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.