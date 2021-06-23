أبو الغيط يؤكد أهمية وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.. ويحذر من انفجار الأوضاع بفلسطين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية الاتفاق على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وانسحاب كافة القوات والمقاتلين كخطوة أولى نحو استقرار هذا البلد، وباعتبار ذلك أحد المبادئ الرئيسية التي خرجت عن النسخة الأولى من مؤتمر برلين قبل عامٍ ونصف العام.

جاء ذلك خلال استقبال «أبو الغيط»، وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلز آنن، بمقر إقامته في برلين حيث يُشارك في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يُعقد اليوم الأربعاء.

ووجه «أبو الغيط»، خلال اللقاء، الشكر لألمانيا على رعايتها لمؤتمر برلين الذي أطلق مسار التسوية الليبية.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص «أبو الغيط» على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة، منبها إلى أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية، ويحظى بدعمٍ من المجتمع الدولي، ستنفجر الأمور مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

وأوضح المصدر، أن «أبو الغيط» أكد للمسؤول الألماني أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكي يتحرك المسار السياسي للتسوية، مُشدداً على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد خاصة في ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.