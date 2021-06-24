وزير الطيران المدني يحضر احتفالية تسليم نظام «الراديو سوند»

احتفلت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، بالانتهاء من مشروع بحثي تطبيقي لتصميم وتصنيع نظام مصري لقياس عوامل الطقس في طبقات الجو العليا، والمسمى «راديو سوند» لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستراتيجية الدولة 2030 والمتضمنة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وتعميق التصنيع المحلي.

وحضر الاحتفالية طيار محمد منار وزير الطيران المدني، ودكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات بوزارة الري.

خلال الاحتفالية تم تسليم عدد 12 جهاز راديو سوند وعدد 2 محطة أرضية وحزمة برامج لتحليل البيانات والتنبؤ، تصميم وصناعة مركز التميز العلمي بالجامعة، وتفقد الضيوف معرض المشروعات البحثية التطبيقية، الذي احتوى على العديد من المنتجات المتنوعة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة في مجالات المياه والزراعة والصناعة والبيئة، التي نفذتها الجامعة لصالح عدد من الوزارات وجهات المجتمع المدني.

وأكدت نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، أن ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال البحث العلمي التطبيقي، هو بداية لنهضة كبيرة في امتلاك التكنولوجيا المصرية، في إطار تلبية نداء رئيس الجمهورية، متمنية أن تكون جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA شريك فعال في دخول مصر الحبيبة مجالات تصميم وتصنيع الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وامتلاك التكنولوجيات الحديثة في جميع المجالات محققة لأهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة مصر للتنمية 2030.