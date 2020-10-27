وزارة الطيران المدني تفعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

فعّلت وزارة الطيران المدني، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك في إطار قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيقها في جميع الوزارات، ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يحقق رضا المواطنين.

ويأتي ذلك تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الإستجابة للشكاوى والعمل على حلها.

واستقبلت وزارة الطيران المدني فريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من أجل تفعيل المنظومة داخل وزارة الطيران، بحضور السيد عبدالله أمين عام وزارة الطيران، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين، وأعضاء فريق عمل منظومة الطيران المدنى، ومنظومة الشكاوى الحكومية.

وفد المنظومة يشيد بتعاون وزارة الطيران المدني

وخلال اللقاء أشاد وفد منظومة الشكاوى الحكومية بتعاون وتفاعل وزارة الطيران المدني مع المنظومة واستجابتها الفورية لتقديم الدعم الكامل لآليات التواصل مع المواطنين من خلال منظومة الشكاوى، مؤكدين أن الوزارة تنتهج فكراً متميزاً في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية ذات مستوى متطور بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة .

وسيتم استقبال الشكاوي من خلال: الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG.

ووُضعت اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الإلكتروني الخاص بالشكاوى، وكذلك على شاشات العرض بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولى وجارى تعميمها بجميع مطارات الجمهورية.