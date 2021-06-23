كيف تستثمر في الذهب؟.. نصائح وطرق وأرقام

البحث عن الثراء رغبة كامنة داخل كل منا، فالجميع يريد أن يجمع الكثير من الأموال والممتلكات، لكن هذا أمرًا لن يتحقق بسهولة، إلا إذا ولد الشخص ثريًا، وهنا يكون لديه المال ويحتاج إلى الاستثمار، فيما عدا ذلك فالأمر يحتاج إلى الجهد والعمل فضلًا عن عامل الوقت فلن تصبح ثريًا بين ليلة وضحاها، وهناك الكثير من القنوات الاستثمارية التي من الممكن أن تجلب الكثير من الأموال على المستثمر، من بينها الاستثمار في الذهب أو كما يطلق عليه «الملاذ الآمن»، فهو أشهر المعادن الثمينة التي يهرب المستثمرون إليها في أوقات الأزمات والحروب وهنا تتحقق صفة الملاذ الآمن للذهب الذي يتحرك صعودًا وقت الأزمات ويتجه المستثمرون إليه.

فائدة الاستثمار في الذهب

بداية لابد أن نعرف الفائدة من للاستثمار في الذهب هي الحفاظ على المال، لكنها قد تكون غير مجزية لبعض المستثمرين، فمعروف أن الذهب يلجأ الأفراد إليه وقت الأزمات الاقتصادية وفي حالة ارتفاع التضخم وأسعار الدولار والنفط، فتحركات الذهب مهما كانت هبوطية سيرتد وترتفع أسعاره مرة أخرى خلال العام، في الوقت نفسه هناك آراء لبعض المحللين والمستثمرين، ترى أنَّ الاستثمار في الذهب لا يدر عائدا مثل الأسهم التي تقوم بتوزيع أرباح وكوبونات مالية على المستثمرين أو الشهادات والسندات التي عليها فائدة ثابتة ومحددة.

ويوضح محمد النظامي خبير أسواق المال العالمية في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ الحركة في أسواق المعادن تكون أكثر عنفاً وبالتالي أكثر مخاطرة من الاستثمار في الأسهم، فهناك مخاطرة عالية في الاستثمار في الذهب قد تعرض المستثمر لخسائر فادحة يخسر معها أصل الأموال، لكن في حالة المكاسب فيحقق منه أرباحاً كبيرة جداً، ويعد أفضل أنواع الاستثمار في الذهب في قطاعين، سبائك الذهب السويسري والجنيهات الذهبية.

ومن بين أشهر المستثمرين عالميًا وارن بافيت، وهو من أنصار أن الاستثمار في الذهب لا يدر عائدًا ماليًا، وأنه يفضل الاستثمار في أسهم الشركات، لأنها تحقق عوائد مالية كبيرة على المدى الطويل.

كيف تستثمر في الذهب

هناك أكثر من طريق للاستثمار في الذهب، فمن الممكن أن تستثمر في الذهب عن طريق المنصات المتخصصة أون لاين، وهنا يكون الاستثمار في الذهب عن طريق البورصة من خلال شراء أسهم الشركات التي تعمل في تعدين الذهب أو الصناديق المتداول في البورصة، أيضًا من خلال شراء العقود الآجلة للذهب، وهي عقود لشراء أو بيع كمية من الذهب في تاريخ محدد في المستقبل لكنها قد تكون غير مناسبة للمستثمرين الصغار لأنها تحتاج إلى القدرة على التحليل التحركات المستقبلية.

في المقابل، يمكن شراء الذهب بشكل مباشر من محلات الصاغة في صورة مجوهرات أو سبائك أو الجنيهات الذهبية، وهنا يفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية حتى لا يتحمل المستثمر عبء زيادة المصنعية والتى تضاف عند شراء جميع أشكال الذهب دون السبائك والجنيه الذهب، وقد تكون المشكلة الوحيدة في هذه الطريقة هي عملية التخزين والاحتفاظ بالذهب فترة طويلة.

احتياطي الذهب عالميًا وعربيًا

تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث حجم احتياطي الذهب، الذي يقدر بنحو 8.1 ألف طن ما يعادل 23.1% من احتياطي الذهب العالمي، ثم تأتي ألمانيا في المركز الثاني بنحو 3.4 ألف طن مستحوذة على 9.5% من احتياطي الذهب العالمي بنهاية العام 2020، وفقًا لمركز الذهب العالمي.

وحل ثالثا صندوق النقد الدولي باحتياطي بلغ نحو 2.8 ألف طن مستحوذًا على 8% من احتياطي الذهب العالمي، وجاءت إيطاليا بالمركز الثالث بنحو 2.5 ألف طن يمثل 7% من احتياطي الذهب العالمي.

أما عربيًا، فقد تصدّرت الممكلة العربية السعودية بحجم احتياطي ذهب نحو 323.1 طن حيث تستحوذ على نسبة 0.92% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.24 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 3.9% من الاحتياطي العالمي، ويبلغ احتياطي الدول العربية من الذهب نحو 1375.5 طن بنهايه العام الماضي.