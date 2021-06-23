9 معلومات عن معمل الأدلة الرقمية بالحاسبات والذكاء الإصطناعي ببنها

في سابقة هي الاولي من نوعها في الجامعات المصرية أعلنت جامعة بنها، افتتاح أول معمل للادلة الرقمية بالجامعات المصرية داخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها حيث جري تجهيز المعمل بكافة الإمكانيات المتطورة لإعداد المتخصصين في برامج أمن المعلومات.

معمل الأدلة الرقمية بحاسبات بنها الأول من نوعه

«الوطن»، تستعرض المعلومات والإمكانيات والتفاصيل الخاصة بمعمل الادلة الرقمية بحاسبات بنها وقدراته وأهميته في تطوير التعليم بالقليوبية في مجال أمن المعلومات وتحليل البيانات:

يعد معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة بنها الأول من نوعه في الجامعات المصرية ويساعد في عملية تطوير التعليم بالكلية حيث انه

- يهدف إلى إعداد متخصصين بارعين في مجال أمن المعلومات، وفهم العمليات التي تؤثر على أمن المعلومات، وحماية أصول المعلومات، وتحليل البيانات

- يسهم في تخريج كوادر قادرة علي تحديد وإصلاح الثغرات الأمنية وإكساب الخريجين المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المؤسسات والشركات التي تواجه جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون وتهدد نظم المعلومات وشبكات الحاسب لهذه المؤسسات والشركات

- تم إنشاؤه وفقا للمواصفات العالمية ومعايير الجودة والاعتماد

- جري تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية في مجال فحص الأدلة الرقمية وفحص المحمول

- يحتوي علي نظام المراقبة بالفيديو ونظام متكامل للتدريب على اكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال الأدلة الرقمية

- يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج الدراسي لطلاب البكالوريوس بالكلية، و36 تجربة عملية في 12 فرع في علوم اكتشاف الأدلة الرقمية

- يساعد المعمل في تقديم الاستشارات في علوم الأدلة الرقمية، كما يؤهل الطلاب لاجتياز شهادة (ACE) وهي إحدى الشهادات الدولية المعتمدة في علم اكتشاف الأدلة الرقمية

- المعمل يتيح أيضا فرص استفادة كبيرة للباحثين في مجال الأدلة الرقمية من خلال التطبيق العملي

معمل الادلة الرقمية بحاسبات بنها : أكاديمي وخدمي

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في تصريح صحفي اليوم، إنه وجه خلال افتتاح معمل الادلة الرقمية بحاسبات بنها بحضور الدكتورة هالة حلمي زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء وأساتذة الكلية بأن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معمل اكاديمي بل يكون خدمي يقدم خدماته للمجتمع المدني حتى يتم التوسع فيه وإنشاء مراكز تميز ومعامل أخرى تستخدم في المعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحيط به.

وأضاف أن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه علي مستوى الجامعات المصرية ويستوعب 20 طالبا في نفس الوقت بالاضافة إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج

معمل الادلة الرقمية بحاسبات بنها يسهم في تقديم خريج متميز

وأوضح الدكتور تامر سمير أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضم ثلاثة برامج متميزة هدفها الأساسي هو تقديم خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل وهذه تعتبر استراتيجية الجامعة.

واضاف أن معمل الادلة الرقمية يعتبر نقلة نوعية علي مستوى الجامعات المصرية وإضافة جديدة من أجل إكساب الطلاب مهارات جديدة في تخصصهم

معمل الأدلة الرقمية بحاسبات بنها : خدمات وإستشارات

ولفتت الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ببنها إلى أن معمل الأدلة الرقمية بحاسبات بنها وضع له خطة مستقبلية من أجل إعتماده من الجهات المختصة بالاضافة إلى عمل بروفايل للخدمات سواء استشارات او تدريب للمجتمع المدني مشيرة الى ان هناك معامل علي وشك الانتهاء منها بالكلية وهي معمل الروبوتات و معمل الذكاء الاصطناعي ومعمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.