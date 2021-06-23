عاجل.. وزير الخارجية الألماني ووكيل الأمم المتحدة يستقبلان «شكري» قبل بدء مؤتمر برلين

استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وزير الخارحية المصري سامح شكري، قبل بدء فعاليات مؤتمر «برلين2» حول ليبيا، والمقرر انطلاقه بعد قليل بوزارة الخارجية الألمانية، بحسب ما نشره السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته على موقع «تويتر».

ويناقش المؤتمر الجديد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، توجه، أمس، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، تلبية لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.