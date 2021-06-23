السجيني: «التصالح في مخالفات البناء» سيستغرق وقتا لتطبيقه

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى أن تتسع صدورنا له لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة المنيا: «التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين وثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف، المهم أننا أخذنا خطوة في هذا الطريق ولم ندفن رؤوسنا في الرمال، ولو لا التصالح ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها إلى الأحوزة العمرانية».

وعلق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قائلا: «هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل ولا نستطيع بسببها مد المرافق، وهانك بيوت كانت تهتز عند الحفر، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لأنها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق».

وكانت اللجنة بدأت في اجتماعها الصباحي مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك حول سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاي محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط إلى الحيز العمراني.