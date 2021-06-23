تعديل تركيب بعض قطارات خط «البصيلى - رشيد» لعربات محسنة «تحيا مصر»

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سكك حديد جديدة فقد تقرر تعديل تركيب بعض قطارات خط «البصيلي - رشيد»، بعدد 6 عربات محسنة «تحيا مصر» بدلًا من المطورة، بهدف توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وتقديم خدمة تليق بهم على أن يبدأ التشغيل اعتباراً من يوم 26/6/2021 وبيانها كالتالي:

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد طالب جميع قائدي القطارات ومساعديهم، باليقظة التامة، أثناء سير القطارات، لمنع وقوع حوادث، مشيراً إلى أن حوادث القطارات لها أسباب عديدة منها الأخطاء البشرية، موضحًا أن تحقيقات حادثي قطاري حلوان والإسكندرية مستمرة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوعهما.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الفريق المكلف انتهى من حصر جميع التعديات على حرم السكة الحديد على جميع الخطوط لإزالتها فوراً، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وحركة مسير القطارات، مؤكداً أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير وتحديث منظومة الجر «العربات - الجرارات»، لتقليل حوادث القطارات، منوهًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن الوزارة عازمة على تقليل حوادث القطارات، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تكرار حوادث القطارات الفترة الماضية أحد أسبابها إهمال تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد على مدار الـ40 عاما الماضية التي جلبت لنا كوارث عديدة، منوها إلى أن الدولة عازمة على تحديث وتطوير منظومة القطارات، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

ونوه كامل الوزير، إلى أن منطقة محطة سكك حديد بشتيل للقطارات، ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومولًا تجاريًا، وسينتهي العمل بها بنهاية عام 2022، لتكون جاهزة للافتتاح، أمام الركاب وخدمة أهلنا في الصعيد، مؤكدا على أن محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، ستكون مربوطة بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، وسيتم إنشاؤها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، لافتا إلى أن محطة بشتيل ستعمل على تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس.