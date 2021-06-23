بعد لقاح «عبدالله».. تعرف على كيفية اختيار أسماء الأدوية واللقاحات

في ظل السباق المحموم بين الشركات العالمية لإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعلنت السلطات الكوبية عن لقاحها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «لقاح عبدالله» المكوّن من ثلاث جرعات أثبت فاعليته ضد فيروس كورونا بنسبة 92.28٪، في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن أي دواء أو لقاح جديد يجب أن يمر على تجارب سريرية واختبارات معملية أولا، ثم عرضها على هيئة الدواء الأمريكية FDA وهي بمثابة دستور الدواء في العالم لاختباره والموافقة عليه، إلى جانب عرضه على منظمة EMA الأوروبية للدواء.

بعد لقاح عبدالله.. كيفية اختيار أسماء الأدوية واللقاحات

وعن اختيار أسماء الأدوية أو اللقاحات الجديدة، أكد فؤاد أنه لا يمكن تسمية أي دواء معتمد دوليا على اسم شخص حتى لو كان مكتشف الدواء، حيث يتم اختيار اسم علمي بحت له علاقة بالمادة الفعالة، وبالتالي فإنه من المرجح أن اللقاح الكوبي الذي تم تسميته على اسم شخصية قديمة قد يكون مقتصرا على التوزيع المحلي فقط ولم يتم عرضه على هيئة الدواء الأمريكية، وبالتالي لا يتم تصديره للعالم.

وأشار إلى أنه لأي دواء جديد اسم علمي واسم تجاري: «في البداية الأول الدواء بيكون باسم علمي وبياخد اسم تجاري متداول في السوق».

يذكر أن كوبا تعمل منذ 13 شهراً على 5 لقاحات، أتمت اثنان منها هما: «سوبيرانا 02»، و«عبد الله» فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات.

واسم لقاح عبدالله الكوبي، اشُتق من «مسرحية عبدالله» التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن عمر ناهز 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعلت معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله، لكن غرابة اسم اللقاح الجديد أثارت التساؤول حول تسمية اللقاحات والجهة المعنية بالموافقة على ذلك.