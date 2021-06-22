السلطات الكوبية: لقاح «عبدالله» ضد «كورونا» فعال بنسبة 92.28%

أعلنت السلطات الكوبية، أن «أبدالا» اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، المكون من 3 جرعات، فعال بنسبة 92.28% في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

واشتق اسم اللقاح من «مسرحية عبدالله» التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل في عام 1895 عن «42 عاما»، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه «عبدالله».

وكشف مدير معهد «فينلاي» للقاحات فيثنتي بيريز، في حديث صحفي، أن النتيجة التي وصل إليها اللقاح الأول مطمئنة، لأنها تشمل النسخ المتحورة من الفيروس المنتشرة حالياً في بلاده.

لقاح «سوبيرانا 02» فعال بنسبة 62% بعد الجرعة الثانية

وكانت السلطات الكوبية، أعلنت في وقت سابق، أن لقاح «سوبيرانا 02» بات يؤمِّن فاعلية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من أصل 3 جرعات يتضمنها، ما يتخطى النسبة المطلوبة من منظمة «الصحة العالمية» وقدرها 50%.

وتعمل كوبا منذ 13 شهراً على 5 لقاحات، أتم اثنان منها هما: «سوبيرانا 02»، و«أبدالا» المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات.

وبلغ إجمالي الإصابات في كوبا، 169365 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، 1170حالة.

واقتربت الإصابات بالفيروس حول العالم، من 180 مليون حالة، ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات، 179533283 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3888325 حالة.