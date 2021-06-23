عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبدالخالق، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا السابق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.