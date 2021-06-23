آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز: غير مستقرة

كشف الطبيب المشرف على علاج الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى الخاص الذي تعالج فيها، آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى أنها تتحسن ببطء شديد، لافتا إلى أنها تعاني من مشكلات في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وأضاف الطبيب المشرف على علاج الفنانة دلال عبد العزيز، أنها ما زالت بحاجة إلى أجهزة التنفس، منوها بأن تليف الرئة يحتاج إلى فترة كبيرة لمعالجته، مشيرا إلى أنها توضع على جهاز «هاي فلو نزيل»، متمنيا الشفاء العاجل لها.

وأشار إلى أن عائلة دلال عبدالعزيز، تخفي عليها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، منوها بأنه جرى منعها من الهواتف والتليفزيون، حتى لا تعلم بالخبر فتتدهور حالتها الصحية.

وقال إنه جرى تخصيص غرف لإيمي ودنيا سمير غانم ابنتي الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفي، حتى يكونا بجوار والدتهما.

وكان الفنان عمرو وهبه، قد صرح بأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز غير مستقرة، وطالب من الجمهور الدعاء لها.

وشارك وهبه الفنانة دلال عبدالعزيز في مسلسل في بيتنا روبرت، كما أنه شارك في مسلسل لهفة مع ابنتها دينا سمير غانم.