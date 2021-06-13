لماذا تعاني حالة الفنانة دلال عبدالعزيز من عدم الاستقرار؟.. مصدر يجيب

قالت مصادر طبية في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إن حالتها الصحية تعاني من عدم استقرار طبي، خلال الفترة الأخيرة، بين التحسن البسيط ثم العودة لما كانت عليه، موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى التليف الشديد في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، موضحة أنها موضوعة على أحد الأجهزة المضخة للأكسجين، لعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، حيث تحتاج لفترة من التعامل مع أجهزة الأكسجين لعودة الرئة لطبيعتها مرة أخرى.

تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيجابية مسحة كورونا للفنانة دلال عبد العزيز من سلبيتها ليس المهم حاليا، بقدر ما يعمل الأطباء على تحسين حالة الرئة بسبب التليف الشديد الذي أصابها الفترة الماضية، موضحة أنها تعالج في غرفة طبية منفصلة مجهزة بشكل كامل لمرضى كورونا، ولا تعرف حتى الوقت الحاضر بوفاة زوجها الفنان سمير غنيم، بطلب من أسرتها، حرصا على عدم تدهور حالتها الصحية.

وقالت المصادر إنه جرى التنبيه على كل الأطقم الطبية بعدم الحديث معها حول الفنان سمير غانم، مع فصل كافة الوسائل الإعلامية التي قد تؤدي لمعرفتها بخبر وفاته قبل عدة أسابيع، بعد إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، ونقله لإحدى المستشفيات ما سبب له تدهورا في الكلى أدى لفشل كلوي كامل، توفي على أثره.

تفاصيل وفاة سمير غانم

وقال حسام غانم، شقيق الفنان الراحل خلال الجنازة، إن الفنان سمير غانم توفي بعد تعافيه من كورونا وإصابته بمرض الفطر الأسود، الذي يعد أحد نتائج كثرة المضادات الحيوية والكورتيزون في البروتوكول العلاجي لكورونا.

وقالت وزارة الصحية سابقا، إن الفطر الأسود يصاب به بعض المتعافين من كورونا، نتيجة الإفراط في تناول البروتوكول العلاجي لـ«كوفيد - 19»، ما استدعى تغيير البروتوكول العلاجي.