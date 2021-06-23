عاجل.. حبس السائقين المتسببين في حادث قطار حلوان

قررت النيابة العامة حبس السائقين المتسببين في حادث قطار حلوان لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ وتعريض حياة الركاب للخطر.

وتبين من التحقيقات أن حادث قطار حلوان، بدأ بمرور سيارتي «ميني باص»، تتبعان أحد مصانع الملابس الجاهزة، وعبرتا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وليس به مزلقان، فاصطدم القطار بهما، وكان الاصطدام الأول بالسيارة المخصصة لنقل العاملات بالمصنع، ما أسفر عن مصرع عاملتين وإصابة 6 آخرين.

وانتقلت عربات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، للسيطرة على حريق إن وُجد، وكذا للبحث عن مصابين وجثث لضحايا آخرين أسفل حطام إحدى السيارتين، أو على شريط السكة الحديد.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وفرضت كردونا أمنيا حول مكان الحادث، لحين انتهاء أعمال الإنقاذ وإخلاء المصابين، ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وحلوان العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بحسب وزارة الصحة ما بين سحجات وكسور بأنحاء الجسد.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق الفوري والعاجل في حادث قطار حلوان، وعليه فقد انتقل فريق من النيابة العامة يضم عددا من المحققين، إلى مكان الحادث، للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.