إصابة 40 فى حادث قطار الإسكندرية ووفاة 2 فى «حلوان».. وتعويضات عاجلة من «التضامن»

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 40 فى حادث اصطدام جرار قطار بالعربة الخلفية لآخر، فى محطة مصر بالإسكندرية، اليوم، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات رأس التين العام، وجمال حمادة المركزى، وشرق المدينة، وأن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور فى أماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وقالت هيئة السكك الحديدية، فى بيان لها، إن حركة مسير القطارات بالحادث لم تتأثر، وإنه تم إيقاف سائقى القطارين، ومساعديهما، وخدمة الوردية، وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم للنيابة العامة.

ووجّه الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية عاجلة، والذهاب لموقع حادث قطار الإسكندرية، للوقوف على أسبابه الحقيقية، وإعداد تقرير فنى مفصل بذلك، مؤكداً أن المتسبب فى الحادث سينال عقابه، كما طالب سائقى القطارات بالالتزام بتعليمات سير القطارات.

لجان للتحقيق فى الحادثين.. و«السكة الحديد» توقف السائقين وتحيلهما للنيابة

فى سياق متصل، تسبب حادث تصادم قطار بضائع بأوتوبيس بمدينة حلوان فى القاهرة، مساء أمس، فى وفاة 2 وإصابة 6 آخرين، وفقاً لبيان وزارة الصحة، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيات حلوان العام، والنصر للتأمين الصحى.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية تصادم القطار فى حلوان بعدد 2 مينى باص متوقفين فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جداً من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفى مكان لا توجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وأن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ«الوطن»، عقب الحادث، إنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تصادم حلوان، وإن الوزارة تعمل على تقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث منظومة الجر من جرارات وعربات، وسيتم وقف جميع القطارات القديمة عن العمل فى ديسمبر المقبل، وستكون كل القطارات العاملة مطلع يناير 2021 جديدة ومؤهلة للعمل، بالتوازى مع تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونياً.

وأكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى أن قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة سيصرف تعويضات عاجلة لمصابى حادث تصادم قطار حلوان، الذى وقع مساء أمس، بقيمة 10 آلاف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها، فى أثناء وقوع الحادث، ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة سواء الزوجة أو أحد أفراد الأسرة غير المتزوجين، وإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين، تصرف المساعدة للمتولى رعايته مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة.

كما تقرر صرف 5 آلاف جنيه فى حالة إصابة أحد أفراد الأسرة أو المعالين أو الأبناء غير المتزوجين فى أثناء الحادث، ويتمّ الصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة.

وحددت «التضامن» عدداً من المستندات المطلوبة للحصول على تعويضات الحوادث، مشيرة إلى ضرورة تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الشخص المستفيد من التعويض للإبلاغ عن الحادث فى خلال شهرين أو 60 يوماً، من تاريخ وقوعه فى حالة خسائر النفس، وفى خلال 3 أيام فى حالة خسائر الممتلكات.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريحات اليوم، إن اللجنة تتابع مع وزير النقل حادثى تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، وقطار كفر العلو بحلوان، وتنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث حادث القطارين، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة. وأكد «عابد» أنه فى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك.

وأشار رئيس «نقل النواب» إلى أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التى ساهمت فى حل معظم المشكلات فى وقت قياسى، سواء فى رفع حطام الحادث أو سرعة الاستجابة فى نقل المصابين إلى المستشفيات، وكذلك تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية فى إزالة حطام الحادث فى فترة قصيرة.