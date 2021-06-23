سامح شكري يؤكد ثوابت الموقف المصري بضرورة حماية سيادة ليبيا
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أ ش أ
03:37 م | الأربعاء 23 يونيو 2021
وزير الخارجية خلال مؤتمر برلين
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ثوابت الموقف المصري بضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
جاءت تصريحات الوزير فى كلمة مصر التى ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر برلين 2، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.
وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يُلقي الآن وزير الخارجية كلمة مصر أمام مؤتمر برلين 2، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا والتأكيد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».