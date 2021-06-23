سامح شكري يؤكد ثوابت الموقف المصري بضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ثوابت الموقف المصري بضرورة حماية سيادة ⁧‫ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

جاءت تصريحات الوزير فى كلمة مصر التى ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام ‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.

وكتب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يُلقي الآن وزير الخارجية‬⁩ كلمة مصر أمام ⁧‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا والتأكيد على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ⁧ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».