عاجل.. بنك مصر يفتح باب التدريب الصيفي 2021 «أونلاين»

أعلن بنك مصر، بدء مشروع التدريب الصيفي 2021 «أونلاين»، وذلك حرصاً من البنك على تحقيق الاستفادة لطلبة الجامعات وتجهيز الجيل القادم من الكوادر الشبابية للسوق المصرفي لرفع وعي الطلاب بأنفسهم وبنقاط تميزهم لاختيار الطريق المناسب لقدراتهم وشغفهم.

التدريب في بنك مصر أون لاين

وقال «البنك» في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم تفعيل مبادرة التدريب الصيفي 2021 أونلاين، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها مصر من تداعيات فيروس كورونا «COVID-19»، والتي أدت بدورها لمنع أي تجمعات أو أنشطة تدريبية لفترة غير معلومة، مضيفا أنه يتعين على الطلبة المستوفيين للشروط والراغبين في التقدم للتدريب زيارة الرابط التالي https://lnkd.in/dk-8ypf خلال الفترة من 24 يونيو 2021 وحتى 1 يوليو 2021.

فتح باب التقديم غداً

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بدء التدريب الصيفي للطلاب لعام 2021، موضحا شروط وتفاصيل التدريب الصيفي للبنك لعام 2021 للتسهيل على الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لعام 2021، والتى تستعرضها «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء بنحو:

الهدف من برنامج التدريب الصيفي 2021 من بنك CIB- تأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي.

شروط التقدم لبرنامج التدريب الصيفي 2021 من بنك CIB- أن يكون المتقدم طالبا بإحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التدريب متاح للطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- مطلوب إثبات تقدير الطالب والأولوية تذهب إلى الطلاب الحاصلين على أعلى درجة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يعد وجود الأنشطة اللامنهجية السابقة ميزة إضافية للالتحاق بالتدريب.

- أن يكون الطالب أجرى التدريب الصيفي في العامين الماضيين.