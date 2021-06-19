بنك مصر يتعاون مع شركة «سهل» لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني ويفتتح فرعاً جديداً بـ«شيراتون»

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة سهل لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى وتطويرها، وذلك لجميع خدمات الشركة، حيث تتيح الاتفاقية خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ودفع فواتير الكهرباء باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، من خلال التطبيق الإلكترونى الذى تتيحه شركة «سهل» على الهاتف المحمول، وسيتمكن المستخدم من الحصول على 5% «كاش باك» لفترة محدودة.

وقال البنك، فى بيان، إن الاتفاقية تأتى فى إطار سعى بنك مصر للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من الإيمان بأن التحول الرقمى بات يمثل مرحلة هامة، خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتى حفزت استخدام المنصات الرقمية فى الحصول على الخدمات.

وذكر أن شركة «سهل» سوف تعمل كمقدم للخدمات التكنولوجية (Technical aggregator) مثل خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز والتبرعات والتعليم وغيرها من الخدمات عبر شبكة الإنترنت.

وأشار بنك مصر إلى أنه يحرص على التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمى فى السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذه المجالات، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التعاون مع شركة سهل لتقديم خدمات المدفوعات للاتصالات والكهرباء والتعليم لتسهيل عملية الدفع لمستخدمى التكنولوجيا يأتى فى إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمى كركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعمال البنك، وأنه لا بد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء التى أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية.

وقال عبدالله عسل، العضو المنتدب لشركة «سهل»، إن العام الحالى شهد حراكاً كبيراً فى مجال الدفع الإلكترونى وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، مؤكداً أن شركة سهل تدعم توجهات الدولة المصرية فى إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدى الذى يساعد على تحقيق معدلات أعلى للشمول المالى.

وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم أحدث وأفضل وسائل الدفع للمواطنين لتيسير نجاح منظومة الدفع الإلكترونى.

ويُعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، وذلك من خلال شبكة «ميزة ديجيتال» المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يُعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحوَّل إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر BM Wallet.

من ناحية أخرى افتتح بنك مصر فرعاً فى نادى النادى بشيراتون، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات البنك، حيث يُعد فرع «نادى النادى» حلقة جديدة فى سلسلة فروع للبنك التى تصل إلى أكثر من 700 فرع متصلة بشكل إلكترونى لتعمل كفرع واحد، وذلك تسهيلاً على العميل للتعامل على حساباته من أى من فروع البنك.

وأوضح البنك، فى بيان، أن الفرع مزود بكافة التجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو حديث فى مجال السوق المصرفية، وذلك لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه، هذا إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلى التى تمكّن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة، وغيرها من الخدمات التى تقدمها آلات الصراف الآلى.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر ينفرد بكونه صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة المدن الجديدة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية البنك التوسعية، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى، وتحقيقاً لمبدأ الشمول المالى الذى يستهدف إتاحة جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع فى أى مكان