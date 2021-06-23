كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. 20 مدرسة في مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، بينما أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس.

وترصد «الوطن» تفاصيل ومميزات المدارس التكنولوجية التطبيقية:

1- تخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذين يحتاجهم سوق العمل، ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات الكبرى.

2- توفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي المدارس الفنية المتطورة.

3- الدفعة الأولى من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، سوف تكون من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة طلعت حرب المتخصصة في المعمار والتشييد والبناء والتشطيبات بأحد المعايير العالمية، ومدرسة الكهرباء والميكانيكا.

4- خريجو المدارس التكنولوجيا يتم امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.

5- تدريب الطلاب أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

6- توظيفهم في التخصصات العلمية التي درسوها، برواتب مجزية لا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى ثمانية آلاف شهريا.

7- أحقيتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة.

8- تمنح الطالب العمل في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.

شروط التقديم والقبول للالتحاق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، وإدارة بنها بالقليوبية.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.

تعرف على المدارس التكنولوجية في مصر

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

9- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.