اعرف مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية (تفاصيل)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المدارس التكنولوجية التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بها عقب أداء الامتحانات، في حالة رغبتهم لذلك بعيداً عن الثانوية العامة، والتي بدأ التقديم شلها في شهر يوليو المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز أسماء المدارس وشروط التقديم والمميزات:

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي غرفة التجارة الفرنسية والمعهد الأوربي للتعاون والتنمية.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- صيانة كهرباء.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي

- شركة بورسعيد للتصنيع الغذاي (ريادة).

التخصص

- تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول شهر أكتوبر 2021.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي

- مجموعة شركات ومصانع العربي.

سنوات الدراسة

- ثلاثة سنوات.

التخصص

- الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظات القليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

- الشريك الصناعي

- شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

*سيتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

*ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي

- شركة إيجيبت جولد.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنلووجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى( القاهرة والجيزة والقليوبية).

- يجب ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

الشريك الصناعي

- وزارة الإنتاج الحربي.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنلووجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر2021.

- سيتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي

- شركة بي تك للتجارة والتوزيع.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- تجارة التجزئة قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات ، وقسم المبيعات وخدمة العملاء وقسم الإمداد والتموين والخدمات اللوجستية.

شروط التقديم

- سيتم تحددي درجة القبول من قبل وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

- لا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

الشريك الصناعي

- أكاديمية الفنون.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصص

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

- تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اليت تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

شروط التقديم

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- سيتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا.