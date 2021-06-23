وزير السياحة يلتقي مسؤولي معهد «روبرت كوخ» للصحة العامة بألمانيا

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي معهد روبرت كوخ المسؤول عن الصحة العامة بألمانيا، وذلك فى إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بإطلاع مسؤولي المعهد على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، التي يجرى تطبيقها في المقاصد والمنتجعات السياحية المصرية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي، في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسيجري الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين بهما نهاية يونيو الجاري.

وكشف أنه جاري تطعيم كل العاملين بالقطاع في المحافظات والمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد، والمدن السياحية المختلفة، مؤكدا أن المقصد السياحي المصري، مقصد مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة وممتعة، خاصة في ظل المساعى العالمية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لافتا في الوقت نفسه إلى منح المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، مصر، خاتم السفر الآمن Safe Travel Stamp.

وخلال اللقاء، أطلعهم الوزير عن التسهيلات التي تقدمها الدولة للسائحين من خلال السماح للركاب القادمين إلى مدن كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا والأقصر بإجراء تحليل الـPCR بمطارات هذه المدن عند الوصول وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة اختبار سلبية لتحليل PCR قبل قدومهم إلى مصر، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء تحليل PCR وفحوص الأجسام المضادة «Antigen» للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلادهم.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن رئيس إحدى كبرى شركات الطيران الألمانية، أعلن خلال لقائه معه خلال زيارته الحالية لألمانيا، أنه في خلال الـ4 أشهر الماضية، جاء إلى مصر من خلال الشركة 30 ألف سائح ألماني، والذين عادوا جميعا إلى بلدهم دون إصابة واحدة، واتضح ذلك من خلال سلبية نتائج تحاليل PCR التي أجروها عند عودتهم، وبعد انتهاء برامجهم السياحية وقضاء إجازاتهم في المقاصد السياحية المصرية، وهو ما يؤكد أمان المقصد السياحي المصري.

يشار إلى أن معهد «روبرت كوخ» يعد أحد المؤسسات البحثية الرئيسية والمعروفة في ألمانيا والمسئولة عن الصحة العامة فيها، كما أنه متخصص في الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها وأساليب معالجتها على مستوى دولة ألمانيا.

وأصبح المعهد محل اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام والشعب الألماني خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال قيامة بمراقبة -بصفة مستمرة-، الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتقييمه اليومي للمخاطر الناتجة عنه على سكان ألمانيا، كما يقوم بتحديد التدابير اللازمة لمواجهته، وتزويد المهنيين الصحيين بالتوصيات وإعطاء لمحة عامة عن الأبحاث الخاصة به.

ويتبع المعهد وزارة الصحة الألمانية وسُمي باسم عالم الميكروبيولوجي الألماني روبرت كوخ.