روسيا تستدعي سفيرة إنجلترا بعد خرق سفينة بريطانية لحدودها

استدعت الخارجية الروسية، سفيرة بريطانيا لدى روسيا، إلى مبنى الخارجية الروسية، احتجاجا على وصفته روسيا باختراق مدمرة بريطانية لحدودها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصرفات المدمرة البريطانية Defender في البحر الأسود، استفزازا صارخا.

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية، يوم الأربعاء: نحن نعتبر هذا التصرف من جانب بريطانيا بمثابة استفزاز فاضح يتعارض مع القانون الدولي والتشريعات الروسية. وأود أيضا أن أبلغكم بأنه تم استدعاء السفيرة البريطانية إلى وزارة الخارجية الروسية.

وأعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت اليوم الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمت إليه مذكرة احتجاج تنص على أن تصرفات Defender تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل في الحادث.

وأعلنت موسكو في وقت سابق أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت، اليوم الأربعاء، طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن مدمرة Defender البريطانية، خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي من اليوم الأربعاء وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي، بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.

وتابعت الوزارة، أن سفينة دورية روسية أطلقت في الـ12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز سو-24 إم في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.