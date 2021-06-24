محافظ أسيوط يستقبل سيارات محملة بالمحولات الكهربائية

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سيارات محملة بالمحولات الكهربائية أمام ديوان عام المحافظة تمهيدا لتوزيعها على عدد من قرى التابعة لـ 11 مركز على مستوى المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير مستوى معيشي كريم ولائق للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس فوزي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة بنها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس محمد خليل مدير المشروع، من قبل وزارة الإنتاج الحربي، والمهندس أسامة عبدالله مسؤول بشركة إيجيماك، وخالد البنا من وزارة الإنتاج الحربي، والمهندس بهاء ناجح عن شركة إيجيماك وعلى البارودي مسؤول بإحدى شركات الإنتاج الحربي.

وبدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لشاحنات المحملة بالمحولات الكهربائية أمام الديوان العام ثم استمع إلى شرح من مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي وشركة إيجيماك وقدرات كل محول وخطة توزيعها وما تم توزيعه وتركيبه من محولات وكابلات وأعمدة خلال الفترة الماضية على القرى الأكثر احتياجا والمندرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم توريد 233 محولا كهربائيا بقدرات تتراوح بين «300 كيلواوات : 1000 كيلو وات» تم توزيعها على 11 مركزا على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 208 ملايين جنيه ضمن المبادرة الرئاسية، مشيدا بجهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والمساهمة بشكل واضح في توحيد وحشد جميع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن البسيط عن طريق تنفيذ هذه المبادرة الطموحة وتحقيقها لإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع، لافتا إلى تكليفه لقيادات ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بهذه المشروعات أولا بأول ومتابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية للوقوف على مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية والاشتراطات والمواصفات المحددة وتذليل أي عقبات قد تحول دون إتمام تنفيذ الخطة الطموحة التي تهدف المبادرة الرئاسية، مؤكدا على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتسخير كل إمكانات المحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ كل المشروعات التي من المقرر تنفيذها.

ووجه المحافظ؛ الشكر لمسؤولي شركة بنها بوزارة الإنتاج الحربي وشركة إيجيماك على جهودهم في توريد الأعمال الكهربائية من محولات وأعمدة وغيرها ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال، وفقًا لكل الاشتراطات الفنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية، مضيفا أن العمل جارٍ على قدم وساق في كل القطاعات «الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف والشباب والرياضة وقطاعات الخدمات» لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع موزعة على مراكز وقرى المحافظة وسيتم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لتصل إلى تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك الأماكن.