الحكومة تضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمساتها النهائية لإطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع بدء العام المالي الجديد 2021/ 2022، اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.

مدبولي و10 وزراء يتابعون إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري

واجتمع «مدبولي»، اليوم، مع 10 وزراء وعدد من مسؤولي الهيئات والجهات المعنية لمتابعة الترتيبات النهائية لتدشين المشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بالعمل على خروج المشروع بأفضل صورة ممكنة، والعمل بتخطيط جيد لصياغة برامج العمل على أرض الواقع، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع بصورة دائمة.

شارك في الاجتماع كل من وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة استعدادات كل وزارة وفقاً للاختصاص المكلفة به وزارته.

تغيير وجه الحياة على أرض مصر

وبدأت الحكومة منذ عدة أشهر أعمال كثيرة ضمن مشروع «تطوير الريف»، إلا أن التدشين الرسمي للمبادرة الرئاسية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو المشروع الذي تعول عليه الحكومة لـ«تغيير وجه الحياة في الريف المصري»، حسبما ذكر رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم.

وحسب تقديرات الحكومة، فإن قرابة 60% من المواطنين المصريين من أهالينا في الريف من المقرر أن يستفيدوا بتلك المبادرة، ما سينعكس بالإيجاب على وصول يد التنمية والمشروعات الخدمية للمواطنين في كل جزء بمصر.

وتستهدف المبادرة الرئاسية أن يتم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة حالة العمران، والعمل على تنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لـ«بناء الإنسان المصري».

700 مليار جنيه تكلفة المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وتبلغ التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع قرابة 700 مليار جنيه، وذلك بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجاً.