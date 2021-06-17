وفد فني من مجلس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري في أسيوط

تفقد وفد المكتب الفني لرئاسة مجلس الوزراء عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركزي الفتح وأبنوب والجاري تنفيذها بقرى المركزين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري

ورافق الوفد في جولته المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، وبحضور تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ورؤساء الوحدات المحلية القروية التي يتم تنفيذ المشروعات بها.

وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة للمواطنين على نحو شامل حيث يتم المتابعة المستمرة والدورية لتلك المشروعات تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط للاطمئنان على سير العمل والانتهاء منها في المواعيد المقررة والمحددة طبقاً للجدول الزمني لها.

محافظ أسيوط يؤكد أهمية توحيد الجهود للإسراع في تطوير الريف المصري

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد على أهمية توحيد الجهود لاتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وذلك في ضوء تنفيذ تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاتخاذ خطوات جادة للتنمية والتطوير لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة