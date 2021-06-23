تعرف على الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض

يبحث الكثيرون عن الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض لاسيما وأن صيام الأيام البيض في الأشهر الهجرية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة، وحسمت اليوم دار الإفتاء هذا الجدل بتأكيدها أن الأيام البيض في شهر ذي القعدة تبدأ غدًا الخميس حتى السبت المقبل، بعدما ورد في بعض نتائج الحائط أن اليوم هو الـ١٣ من ذي القعدة وليس الـ12 طبقًا لما أعلنته دار الإفتاء.

الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض

وبخصوص موضوع الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض فقد أعلنت دار الإفتاء في بيان لها اليوم بعنوان «تنويه مهم»، قالت فيه إنه نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة نتيجة استطلاع الهلال في مصر لم توافق الحساب الفلكي ولذلك فإن المكتوب في نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية، ودار الإفتاء المصرية هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر.

وفي ظل كثرة البحث عن الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض، أعلنت دار الإفتاء أن الأيام البيض الثلاثة في شهر ذي القعدة هي ما يلي:

1- الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م

2- الجمعة ١٤ ذي القعدة الموافق ٢٥-٦-٢٠٢١م

3- السبت ١٥ ذي القعدة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢١م

شهر ذي الحجة

وبخصوص الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض، اتفق أئمة العلماء أن صيام الأيام البيض «سنة» عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يُقصد بها أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر عربي ما عدا شهر ذي الحجة إلا لمن لم يجد الهدي، وقد روى عن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، وقد سميت بالأيام البيض لاكتمال القمر بھا ورؤيته بشكل واضح ناصع البياض فى السماء.

صيام الأيام البيض

وبعيدًا عن موضوع الأيام القمرية لشهر ذو القعدة وموعد الأيام البيض، فإنه بخصوص صيام هذه الأيام فقد ورد عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صمت شيئًا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»، وثبت أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه وصَّى المسلم بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تحديد لهذه الأيام، ولكن يُستحب من المسلم أن يكون صيامه أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وقال قدامة بن ملحان رضي الله عنه: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يأمُرنا بصيامِ أيامِ البِيضِ ثلاثَ عشرَ وأربعَ عشرَ وخمسَ عشرَ قال وقال : هو كهيئةِ الدهرِ).