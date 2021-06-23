مصادر: عادل إمام لم يحسم قرار المشاركة في موسم رمضان 2022

تصدر الفنان عادل إمام، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة «مزيفة» برفقة ابنه محمد إمام.

ويتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موقف عادل إمام، من المشاركة في موسم دراما شهر رمضان المُقبل، لا سيما أنه غاب عن الماراثون الرمضاني لعام 2021.

وكشفت مصادر مُقربة من عادل إمام، عن أن «الزعيم» لم يحسم موقفه بعد، من المُشاركة في موسم رمضان 2022، إذ أنه يقرأ عددًا من السيناريوهات حاليًا، لكن من الوارد عدم التواجد في رمضان للعام الثاني على التوالي، حال عدم وجود عرض مناسب له.

وأشارت المصادر إلى أنّ عادل إمام، يتواجد في الساحل الشمالي حاليًا؛ لقضاء إجازة الصيف، والهروب من حرارة الشمس.

عادل إمام في فلانتينو

وكانت آخر أعمال عادل إمام، الدرامية، مسلسل فلانتينو، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2020، وتدور أحداثه حول نور عبد الحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف التي سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

عادل إمام غائب عن السينما منذ 11 عاما

يذكر أنّ عادل إمام، غائب عن السينما منذ 11 عامًا تقريبًا، فقد كان آخر فيلم له هو «زهايمر»، والذي عرض عام 2010، حيث تدور أحداثه حول محمود شعيب رجل أعمال غني، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.