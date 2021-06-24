عايز حقي في الأرباح.. مستريح المقطم يقتل «علي» برصاصة هربا من الدين

اتصالات ومقابلات وزيارات متعددة وإلحاح دائم ثم التهديد بتحريك دعوى قضائية كانت سببا في فقد أحد المواطنين حياته بعد مقتله على يد مالك شركة وصديقه العاطل، وذلك عقب تعرّض الضحية إلى عملية نصب من المتهم الأول وعقب مطالبته باسترداد أمواله أجهز عليه المتهمان وتخلصوا منه ليسكت صوته إلى الأبد ويعتقد الجناة بأنهم قد فروا بفعلتهم.

نصب واستدراج وقتل

داخل منزل أحد المتهمين كان مسرح الجريمة مهيئا للقضاء على الضحية الذي لم يتوقع غدرا من مرتكبي الواقعة، حيث قام مالك الشركة باستدراجه بحجة إعطائه أمواله التي قام باقتراضها منه وبلغت قيمتها 50 ألف جنيه، إلاّ أنّه بمجرد وصوله للمكان المتفق عليه فاجأه المتهم الثاني بإطلاق عدد من الأعيرة النارية استقرت الطلقات الناتجة عنها في جسد المجني عليه ليسقط على الفور جثة هامدة وسط بركة من الدماء، ليحمل المتهمان الجثمان ووضعه في سيارة المتهم الأول والتخلص منه في منطقة المقطم كما استوليا على هواتفه المحمولة وحافظة نقوده وألقوها على الطريق العام.

جثة في المقطم وهاتف مسروق

وكان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبيّن أنّ الجثة لتاجر مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وبكامل هيئتها إذ يرتدي كل ملابسه ومصابة بطلق ناري كان السبب في الوفاة، وكشفت تحريات المباحث أنّ خلافا ماليا نشب بين المجني عليه والمتهمون أدى إلى مقتله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المتهمان، حيث أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية استلم على إثرها مبلغا ماليا من المجني عليه بدعوى توظيفه وحصول الأخير على الأرباح إلاّ أنّ الضحية اكتشف تعرضه لعملية نصب جعلته يلح على سداد أمواله له.

ضبط المتهمين وتجديد حبسهم

وتحت ضغط المجني عليه قرر مالك الشركة قتله بأن تعاون مع عاطل له سجل جنائي مقابل مبلغ مالي وسهل له شراء «طبنجة» لاستخدامها في الجريمة، وقال المتهم الثاني إنّه بعد قتل الضحية قام بتفكيك السلاح المستخدم وتخلص منه في المكان الذي قام بالإرشاد عنه، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تم ضبط المتهم الثاني والذي أقر بأقوال المتهم الأول، وأضاف بقيامه بتفكيك السلاح الناري إلى أجزاء وإخفائها عقب ارتكابه الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها «ملك المجني عليه» - مبلغ مالي «من متحصلات الواقعة» - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - السلاح الناري «مفكك إلى أجزاء بأماكن التخلص منها»، وأضافا بتخلصهما من هاتفي المجني عليه وحافظة نقوده بإلقائهم بالطريق العام.