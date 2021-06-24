في ذكرى وفاته الـ9.. يوسف داوود مسيحي ألقى خطبة الجمعة على زملائه

ضحكته مميزة رنانة منحته سببا في لقب «مهندس الضحك»، برع في كل الأدوار التي قدمها ما بين رب الأسرة والضابط والرجل الطيب، لتظل أدواره لا تنسى من ذاكرة محبيه أو ذاكرة السينما، بمجرد أن يذكر اسم «يوسف داوود»، يرتسم على وجه محبيه الابتسامة إفيهاته المميزة.

يوسف جرجس صليب، من مواليد محافظة الإسكندرية 10 مارس 1938، تخرج في كلية هندسة قسم كهرباء عام 1960، عمل في الهندسة قبل أن يتفرغ للفن في عام 1985، وكان عمره وقتها 47 عاما، وتنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

يوسف داوود يلقي خطبة الجمعة

فطرته الكوميدية لم تقتصر فقط على التمثيل سواء أمام الشاشة أو المسرح، حيث روت ابنته «دينا»، أنه شهد موقفا طريفا للغاية، ومنه أصبح أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة، ففي خلال تأديته الخدمة العسكرية لم يكن يعرف زملاؤه أنه قبطي، ولكنهم أيضا كانوا على علم بفصاحته في اللغة العربية وإتقانه لها.

وأضافت ابنة الفنان يوسف داوود في برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه حين لم يتواجد إمام يلقي خطبة الجمعة على المصلين من زملائه في الجيش طلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة، ووافق على طلبهم والذي شجعه على تلك الخطوة حسه التمثيلي لفعل ذلك، خاصة أنه كان مطلعًا بشكل كبير على الدين الإسلامي.

وأكملت ابنته أنه فور أن صعد المنبر وبدأ في الحديث شاهده قائد الكتيبة، وأخبر جميع زملائه أنه مسيحي، مضيفة أن والدها ظل في الجيش مدة 7 سنوات لأنه التحق به خلال فترة الحرب.