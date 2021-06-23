«التعاون الدولي» تطلق كتاباً يوثق تجربة مصر فى التمويل الإنمائى

تطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الثلاثاء المقبل، من كلية لندن للاقتصاد، كتاباً يوثق تجربة مصر الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى. وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة السيدة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى وبجامعة هارفارد بالولايات المتحدة، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

فى السياق نفسه تطلق «المشاط» الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى تعرض جميع تفاصيل محفظة التمويل الإنمائى التى تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعاً، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة. وتتيح الخارطة التعرف على المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار كل هدف، إضافة إلى شريك التنمية الذى يموّل المشروع، والقطاع التنموى، والجهة المستفيدة من القطاعين الحكومى والخاص.