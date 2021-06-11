رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولي الإنمائي المصري تصل لـ25 مليار

قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القدرة التي أظهرها القطاع الخاص المصري في صياغة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية مع الحكومة المصرية نموذج هام جدا للقارة الأفريقية.

وأضافت المشاط، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز» على هامش مشاركتها في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية: «شركات القطاع الخاص المصرية قادرة على تنفيذ مشروعات مماثلة في القارة بتمويلات من المؤسسات الدولية، وهذه خبرة مهمة جدا تتميز بها مصر لأن محفظة التعاون الدولي الإنمائي المصري تصل لـ25 مليار وبالتالي فإنها كبيرة ومتنوعة في مشروعات عديدة».

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن علاقة مصر بالقارة الأفريقية وطيدة، لكنها أصبحت استراتيجية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، إذ أطلق مبادرات رئاسية يجرى تنفيذها في دول القارة، وأصبحت شركات مصرية حكومية وأخرى تنتمي إلى القطاع الخاص تساند مشروعات مهمة مثل السدود في تنزانيا والربط السككي مع السودان.

وأوضحت، أن مصر تساعد في سد فجوة البنية التحتية بدول قارة أفريقيا وذلك من خلال خبرات مهمة جدا وعزيمة ورؤية سياسية قوية: «أتوقع توصيات مهمة من المؤتمر والجلسة الأولى للمنتدى شهدت توصيات مهمة جدا من أجل توطيد العلاقات بين القطاع الخاص المصري والأفريقي من أجل تنفيذ مشروعات».

وكانت وزيرة التعاون الدولي، صرحت بأن تحقيق الدول لأهدافها التي تتعلق بالتنمية يستلزمها تمويل تنموي ميسر، وذلك من خلال شركاء التنمية، موضحةً أنها المؤسسات التنموية الدولية، ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات التنموية الدولية.