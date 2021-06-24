«المخلفات الطبية»: هدية لكل مواطن للتخلص الآمن من نفاياته الإلكترونية

قال الدكتور طارق العربي، مدير إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، إن الحملة القومية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، والتي تهدف لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وأطلقتها وزارة البيئة لمنع وصول مخاطر إعادة التدوير التي يحدثها البعض إلى البيئة.

وأضاف «العربي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أي شخص لديه جهاز إلكتروني يريد التخلص منه فعليه تنزيل التطبيق، ثم يسجل عليه ومن ثم يسجل الجهاز الإلكتروني القديم الذي يملكه، وفي مقابله يختار هدية ليحصل عليها، وهو أحد الحوافز المقدمة من قبل للشركاء الاستراتيجيين للمبادرة.

وأوضح أن سيجري تقديم قسائم تخفيض «حوافز» للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني «E-Tadweer»، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي، وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة.

وأكد أن قيمة الهدية تتراوح صعودا وهبوطا على حسب الجهاز الإلكتروني الذي سجله المواطن على البرنامج، «البرنامج شغال دلوقتي وفيه خصومات على شراء أجهزة كهربائية جديدة».

وأشار إلى أنه يمكن لراغبي التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من هواتف محمولة وحواسب وأجهزة كهربائية وغيرها الانضمام للمبادرة، والتخلص من أجهزتهم القديمة من خلال التطبيق المتاح على متاجر التطبيقات المختلفة على أجهزة الهواتف المحمولة.