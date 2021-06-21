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محافظة الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري بالهرم

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الوطن
04:25 م | الإثنين 21 يونيو 2021
محافظة الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري بالهرم

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة النظافة، من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة المدن والأحياء والقرى، من خلال المتابعة الدائمة والميدانية، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف دوريات العمل، إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، من رفع 350 طن مخلفات، من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار 3 أيام متتالية، من مناطق منشأه البكاري وكفر غطاطي، حيث شملت الأعمال رفع المخلفات من المناطق اسفل الطريق الدائري بنطاق كفر غطاطي بجوار وحده المرور، ورفع كافة التراكمات بشارع الترعة بكفر غطاطي، وكذلك اعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع الكوثر، في منطقة اللبيني بشارع فيصل.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع، ومتابعة يومية لملف النظافة، في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

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