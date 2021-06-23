متحدث الزراعة: «السيسي» وجه بتخصيص 9 مناطق للإنتاج الداجني

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر خلال الفترة الحالية تتوسع في الاستثمار في مجال الدواجن بأكثر من 100 مليار جنيه، موضحًا امتلاك مصر 30 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور، وجرى اعتماد 13 منشأة مصرية قادرة على تصدير منتجاتها في الخارج.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتخصيص 9 مناطق للإنتاج الداجني وهو الأمر الذي سيزيد الاسثتمار في هذا المجال الذي يعمل فيه أكثر من 3 مليون عامل".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض ويجرى إنتاج 13 مليار بيضة سنويًا، كما توجد منشأة إنتاج بيض خالي مخصب وهي الوحيدة في المنطقة.

وأشار إلى أن المزراعين لديهم خبرات كبيرة، ويجرى الإنتاج في العنابر المفتوحة، موضحا أن الدولة تعمل على دعم المزارعين بشكل أكبر في ظل وجود معامل معتمدة لتشخيص الدواجن والحيوانات، مضيفًا "أي منتج ينزل السوق يتم أخذ عينة منه قبل طرحه للتأكد من صلاحيته وجودته وهناك اتفاقيات مشتركة مع السودان وعدد من الدول الإفريقية في مجال الإنتاج الداجني".