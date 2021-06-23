رئيس التحرير

محمود مسلم

متحدث الزراعة: «السيسي» وجه بتخصيص 9 مناطق للإنتاج الداجني

كتب:

عمرو حسني
11:00 م | الأربعاء 23 يونيو 2021
متحدث وزارة الزراعة

متحدث وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر خلال الفترة الحالية تتوسع في الاستثمار في مجال الدواجن بأكثر من 100 مليار جنيه، موضحًا امتلاك مصر 30 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور، وجرى اعتماد 13 منشأة مصرية قادرة على تصدير منتجاتها في الخارج. 

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتخصيص 9 مناطق للإنتاج الداجني وهو الأمر الذي سيزيد الاسثتمار في هذا المجال الذي يعمل فيه أكثر من 3 مليون عامل".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض ويجرى إنتاج 13 مليار بيضة سنويًا، كما توجد منشأة إنتاج بيض خالي مخصب وهي الوحيدة في المنطقة.

وأشار إلى أن المزراعين لديهم خبرات كبيرة، ويجرى الإنتاج في العنابر المفتوحة، موضحا أن الدولة تعمل على دعم المزارعين بشكل أكبر في ظل وجود معامل معتمدة لتشخيص الدواجن والحيوانات، مضيفًا "أي منتج ينزل السوق يتم أخذ عينة منه قبل طرحه للتأكد من صلاحيته وجودته وهناك اتفاقيات مشتركة مع السودان وعدد من الدول الإفريقية في مجال الإنتاج الداجني".

اقرأ المزيد:

القصير يلتقي رئيس شركة أمات الدواجن السعودية ويؤكد على دعم الاستثمار

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-6-2021 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر «الدبابيس بـ51 جنيها»

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع.. ورئيس الشعبة: الصين السبب