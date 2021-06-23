عاجل.. السيطرة على حريق الصوب الزراعية

سيطرت الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق نشب في بعض السيارات المتهالكة بمقر الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي بجوار نادي الصيد.

وتواجد السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة بمقر الحريق، وحاول مسؤولو الحماية المدنية التابعون لوزارة الزراعة السيطرة على الحريق، إلا أن الحريق لم ينطفئ الا باستخدام سيارات المطافي.

ووصل مقر حريق وزارة الزراعة مدير أمن الجيزة ورئيس المباحث وفريق من النيابة العامة.

وبدأ الحريق في الساعة الثامنة والنصف في سيارات متهالكة، والتهمت ألسنة اللهب السيارات وبعض الأخشاب والخردة بجوارها، كما التهمت أجزاء من صوبة بجوار الحريق، وجرى فصل الكهرباء عن الموقع.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة بإزالة الأخشاب والسيارات المتهالكة وتطوير الموقع ليكون خالي من أي من أسباب الحرائق وخاصة الأخشاب.

ووجه الوزير بتواجد مسؤولي الحماية المدنية حتى الصباح في الموقع وتوفير أنابيب إطفاء والالتزام بإجراءات السلامة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو وفيات الا من حالة اختناق وحيدة لأحد العاملين المشاركين في الاطفاء.