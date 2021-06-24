عاجل.. حبس مدرس تحرش بـ6 طالبات داخل الفصل في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس مدرس على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتحرش بـ 6 طالبات داخل مدرسة في القليوبية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

بلاغ تحرش

وتلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الطالبات المجني عليهن، مفاده تحرش المدرس المشكو في حقه بهن أثناء شرح الحصص الدراسية لهن.

تحريات الشرطة

وأوضح مصدر أمني أن التحريات التي جرت حول الواقعة، أكدت تحرش المدرس المتهم بـ 6 طالبات، داخل فصول إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية لهن، وجرت التحريات بعد تلقي البلاغ، حيث أكدت صحة الواقعة، وتمكنت من تحديد المتهم، والقبض عليه، حيث اعترف بما هو منسوب إليه.

متحرش القطار

وشهدت الفترة الأخيرة، وقوع الكثير من حوادث التحرش الشهيرة، كان آخرها تحرش رجل بطفل داخل قطار أسوان، حيث انتشر فيديو للواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتمكنت من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

متحرش المطار

وعاقبت محكمة الجنح، موظفا بمطار القاهرة بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش بفتاة وانتهاك خصوصيتها، عن طريق تصوير مواضع عفتها خلسة بهاتفه المحمول، أثناء إنهاء إجراءات وصولها إلى مطار القاهرة، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وبعد مرور 24 ساعة فقط أحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح النزهة، والتي عاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات بعد جلسة محاكمة واحدة.

متحرشو أوسيم

كما شهدت أوسيم، الأسبوع الماضي، حادثتي تحرش كان المتهم في الأولى شقيقان استدرجا طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتحرشا بها، وأُلقي القبض عليهما، كما تمكنت الشرطة من القبض على سائق توك توك في شارع الأربعين بأوسيم، بعدما طارد طفلة وتحرش بها.