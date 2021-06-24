التأمين الاجتماعي: الرئيس وجه بإقرار أعلى نسبة زيادة ممكنة في المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنهم عرضوا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيناريوهات زيادة المعاشات، فوجه بتوفير أعلى نسبة زيادة في المعاشات، يمكن أن تتحملها الموازنة، ولذلك أُقرت نسبة زيادة قدرها 13%، وصدر قرار جمهوري بذلك، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سوف يستفيد من هذه الزيادة نحو 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية للزيادة قدرها 31 مليار جنيه، وسيبدأ صرفها مع أول شهر يوليو، حيث يتوجه أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم، وسيجدون الزيادة نزلت.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المعاش يختلف عن رواتب الموظفين، لأن الموظفين يعملون طوال الشهر ثم يحصلون على الراتب في نهاية الشهر، ولكن صاحب المعاش يحصل عليه في مطلع الشهر.

في سياق منفصل، تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة، أن «تفعيل كارت ميزة» بدلا من «بطاقات صرف المعاشات» يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال «تفعيل كارت ميزة» الاستفادة من كل الخدمات المصرفية.

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن العمل تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية، بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة، ومن أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويقدر عددهم بـ10 ملايين و500 ألف مواطن.

وأشارت إلى أنه يتم التيسير على تلك الفئة الهامة من المجتمع، وفتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف استحقاقاتهم التأمينية، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم وتسخير كل الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم.