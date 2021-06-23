«التأمين الاجتماعي»: زيادة المعاشات في يوليو ستكلف الهيئة 31 مليار جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأصحاب المعاشات والتي وصلت لـ13%، جرى احتسابها بناء على معدل التضخم الذي حدث العام الماضي والذي وصل لـ5.7%، مشيرا إلى أن القانون بينص على زيادة المعاشات في يوم 1 يوليو من كل عام بنسب لا تقل عن معدلات التضخم.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» "الهيئة وضعت سيناريوهات خاصة بالزيادة، وكانت أقصى طاقة تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نسبة الـ13%، التي وافق عليها الرئيس وأقرها".

وأوضح أن الزيادة الجديدة سيستفيد منها 10.5 مليون مواطن على المعاشات، بتكلفة وصلت لـ31 مليار جنيه، قائلا: "اللي إحنا هنصرفه كمعاشات خلال العام المالي القادم بداية من 1 يوليو سيصل لـ282 مليار جنيه سنويا، والهيئة لديها اكتفاء تاريخي جرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما ألزم الخزانة العامة برد أموال التأمينات على أقساط لمدة 50 عاما".

وأكد أن الاشتراكات التي يجرى تحصيلها من المواطنين بجانب عوائد الاستثمار الخاصة بالأموال وما سيجري ضخه من الخزانة سيجري توفير المبلغ، كما سيجرى توفير مبلغ احتياطي للمؤمن عليهم حال خرجوا على المعاش.

وبدأ العد التنازلي لصرف معاشات شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 13%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ سيبدأ صرف الزيادة يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، أي بعد 9 أيام من الآن.