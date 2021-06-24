حريق وزارة الزراعة.. النيران استمرت طويلا والتهمت مقر الزراعات المحمية

نشب حريق وزارة الزراعة ، مساء اليوم، في المنطقة التابعة لمقر الزراعات المحمية «الصوب»، التي تجاور مقر بنك الائتمان والتنمية الزراعي، حيث اشتعلت النيران بكثافة عالية، واستمرت النيران وقتا طويلا، لتلتهم مقر الزراعات المحمية، وتشتعل في بعض السيارات المتهالكة بجوار المقر، الأمر الذي دفع الموظفين المتواجدين للاستغاثة بالنجدة وإدارة الحماية المدنية.

حريق وزراة الزراعة.. اطفأته خمس سيارات حماية مدنية

وعلى الفور، توجهت أكثر من خمس سيارات حماية مدنية إلى مكان حريق وزارة الزراعة، بمقر الزراعات المحمية، والصوب، واستطاعت بعد فترة طويلة من الوقت إحكام السيطرة على الحريق، ومنع انتقاله إلى الأماكن المجاورة.

القصير ونائبه يتفقدان حريق وزارة الزراعة

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل فيه قيادات ومسئولي وزارة الزراعة، وعلى رأسهم السيد القصير وزير الزراعة إلى مقر حريق وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، حيث تفقد الوزير مكان الحريق، واطلع على الآثار التي نتجت عن حريق وزارة الزراعة، ومدى الخسائر المبدئية التي نتجت عن هذا الحريق.

خوف وهلع في الدقي من اشتعال النيران بسبب حريق وزارة الزراعة

وانتابت حالة من الهلع والخوف، لدى عدد من الموظفين بسبب اشتعال النيران بكثافة عالية، مصحوبة بسحابات دخان هائلة ، في محيط حريق وزارة الزراعة، خاصة أن المكان تحيط به المباني من كل النواحي، لا سيما المباني المهمة مثل مبنى ومقر قناة مصر الزراعية، ومبنى ومقر بنك الائتمان والتنمية الزراعي، ومكان ومقر مبنى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومباني الهيئات والشركات.

ووصل فريق من النيابة العامة، إلى مقر حريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تفقدوا بعناية بالغة مكان الحريق والآثار الناتجة عنه، كما عاينوا الحريق الذي نشب في السيارات المتهالكة، التي كانت متواجدة بمقر مبنى الصوب المحمية بالدقي.

يذكر أن حريق وزارة الزراعة، يعتبر الحريق الأول منذ الذي تشهده منطقة من مناطق الوزارة، في عام 2017 حيث نشب حريق وقتها في الطابق الرابع بمقر الوزارة بالدقي.