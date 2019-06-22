سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق محدود بمزرعة وزارة الزراعة، بقرية جزيرة شندويل دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بنشوب حريق بمخلفات الأشجار والحشائش بمزرعة موالح تابعة لوزارة الزراعة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات والحشائش بالمزرعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال (أحمد ا. ا.- 53 عاما- مهندس زراعي) وكيل المزرعة ويقيم بها، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث شرز من أحد الأسلاك الكهربائية المارة بالمزرعة، لافتا إلى احتراق 10 أشجار موالح، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.