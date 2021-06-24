شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها: «في ضهرك يا بنت الأصول»

دعم الفنان وائل عبدالعزيز، شقيقته ياسمين عبدالعزيز، رغم الخلاف بينهما إلا أنه أعلن أنه أخطأ في حقها وسيقف بجوارها في ظل حملة الهجوم عليها مؤخرا من أسرة طليقها محمد حلاوة.

وكتب وائل عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك»، قائلا: «أنا ومن بعد ربنا سبحانه عز وجل وراكي وفي ضهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحه وقوة لحد آخر يوم في عمري وأفديكي بحياتي لو حد مسك بشيء، مش كلام وأنت حفظاني».

وأضاف: «متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية وبتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعه الأخوة مش أكتر، ولا يهمك إحنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا».

ابنة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

هاجمت ليلى ابنة محمد حلاوة طليقته ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري «الإنستجرام» الخاص بها.

وكتبت ليلى قائلة: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وتابعت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا».

واختتمت: «كفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك».

وقد شهدت السوشيال ميديا مؤخرا هجوم شديد علي ياسمين عبدالعزيز كان بدايته من الإعلامية بوسي شلبي والتي استضافت في برنامجها الفنانة ريهام حجاج الزوجة الحالية لمحمد حلاوة.